Lanciano in lutto per a morte di Mons. D'Antonio il cordoglio del sindaco

La scomparsa di Mons. Enzio D'Antonio è una notizia che ci addolora, perché tutta la comunità frentana ha potuto conoscere le sue qualità umane e pastorali. Un Sacerdote con la S maiuscola che ha saputo servire la Chiesa frentana e i fedeli con grande dedizione, amore, passione.

Ha curato nei minimi dettagli la sua missione pastorale, dando grande attenzione e importanza alla cura della biblioteca, del museo diocesano, dell'archivio e della formazione, sia dei sacerdoti che dei laici con la scuola di teologia. Profondo conoscitore della storia di Lanciano, ricordo con grande affetto e gratitudine molte delle sue omelie.

Uomo riservato in apparenza, ma dalla grande umanità, capace come pochi di aprirsi agli altri e all'Altro, non solo nel momento del bisogno. Oggi lo ricordiamo come una personalità spirituale, umana, culturale di un livello straordinario. Gli siamo eternamente grati per tutto quello che ha donato alla nostra comunità, non solo nel corso dei suoi 18 anni da Arcivescovo della nostra Diocesi.

A nome della Città di Lanciano esprimo profondo cordoglio per la morte del nostro amato Arcivescovo emerito, la cui salma sarà esposta oggi stesso nella Cattedrale Madonna del Ponte per l'estremo saluto, in attesa delle solenni esequie che saranno celebrate domani alle ore 16.