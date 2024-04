Lasciato al Buio in Strada per "Punizione". Bimbo di 8 Anni si Perde nella Notte

Una punizione estrema ha scosso Bucchianico, dove un padre ha deciso di "scaricare" il figlio di otto anni in una strada buia e deserta per dargli una lezione. Il tragico episodio, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri per il ritrovamento del bambino, ora proietta la vicenda in tribunale.

Il dramma si è consumato a Colle Sant’Antonio, dove il padre, dopo una lite con il figlio, lo ha fatto scendere dall'auto e lo ha lasciato sul ciglio della strada. Il genitore è poi tornato indietro con l'auto, ma non ha trovato il bambino. Le ricerche nella zona non hanno dato esito, e il padre ha dovuto chiamare il 112 per raccontare l'accaduto.

Fortunatamente, un automobilista di passaggio ha notato il bambino e gli ha offerto un passaggio, contattando a sua volta le autorità. I carabinieri di Chieti hanno quindi ricostruito la vicenda e il bambino è stato riaffidato alla madre.

Il padre, invece, è stato denunciato per abbandono di minore, un reato che può essere punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La comunità locale è sconvolta da questo gesto estremo di disciplina parentale, mentre l'attenzione si sposta sulle azioni legali che seguiranno.