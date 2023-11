Lavoratori nei CDA Aziendali, la Legge Popolare arriva alla Camera dei Deputati

È stata consegnata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL che intende disciplinare la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese che io stesso ho voluto sostenere con la mia firma”.

Ad annunciarlo è Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila che spiega:

“Con una campagna durata sei mesi sono state raccolte circa 400 mila firme, dimostrazione del grande interesse collettivo all’attuazione dell’art. 46 della Costituzione italiana. Come riporta il quotidiano L’Avvenire, la proposta della Cisl si articola in 22 articoli e prevede l’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza o nei consigli di amministrazione, su base volontaria per le imprese private e automatica per le imprese a partecipazione pubblica