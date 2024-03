Lavoro in crescita in Abruzzo: +19.000 occupati rispetto al 2022, ma sono soprattutto over 50

L'analisi condotta dal Cresa - Centro Studi dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia - basata sui dati pubblicati dall'Istat il 13 marzo, rivela che il mercato del lavoro in Abruzzo mostra segni di miglioramento nel corso del 2023. L'economia regionale ha registrato un aumento di 19.000 occupati rispetto all'anno precedente, un incremento significativo che corrisponde a una crescita relativa del 4%.

Ciò che distingue questa crescita è il ruolo predominante dei lavoratori over 50, responsabili quasi esclusivamente dell'incremento occupazionale. Questi dati rappresentano un balzo in avanti nel contesto della crescita complessiva dell'occupazione italiana, che nel 2023 ha visto la creazione di quasi mezzo milione di nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda il profilo occupazionale, l'aumento si concentra principalmente nei contratti a tempo indeterminato, considerati tradizionalmente come "lavori di qualità". Tale crescita dell'occupazione è più marcata in Abruzzo rispetto alla media nazionale, registrando un aumento del 11% rispetto al 3% a livello nazionale.

L'analisi evidenzia anche un impatto differenziato sulla base del genere e dell'età. Le donne hanno beneficiato maggiormente di questa crescita (+8% contro +1% degli uomini), mentre tutte le fasce di età hanno registrato un aumento, con particolare enfasi su quelle tra i 15 e i 24 anni (+10%) e tra i 50 e i 64 anni (+8%).

Anche i segnali provenienti dal fronte della disoccupazione sono incoraggianti. Il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito di oltre 6.000 unità, pari al -12% in termini relativi.

Tuttavia, emerge un trend significativo legato all'età dei lavoratori. Mentre le fasce più giovani (15-34 anni) hanno subito una contrazione del 34%, registrando una perdita di 51.000 unità occupate, il numero di occupati over 55 anni è aumentato del 108%, passando da 57.000 a oltre 118.000 unità.

In sintesi, il mercato del lavoro in Abruzzo sta mostrando segnali di vitalità, ma contemporaneamente evidenzia una tendenza all'invecchiamento della forza lavoro e della popolazione abruzzese nel suo complesso.