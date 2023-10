Le Baby Gang Aquilane si Spostano a Via Marrelli e Tra le Macerie sembra una Guerra

Una scena di guerra ha preso vita nella tranquilla Via Marrelli, nel cuore de L'Aquila, dove gruppi di baby gang si sono scontrati in un'escalation di violenza che ha lasciato la comunità sgomenta. Il quartiere è stato trasformato in un vero e proprio campo di battaglia, con pietre sparse o accumulatate, frammenti di legno e metallo disseminati lungo la strada, e transenne divelte.

Secondo quanto riferito dal proprietario di un locale nelle vicinanze di Piazza Palazzo, l'incidente si è verificato durante le ore notturne, durante il periodo di chiusura dei locali lungo Via Marrelli. Il titolare del locale, preoccupato per il degrado che ha preso piede nell'area, ha presentato denuncia sia alla Questura che ai Carabinieri. Non esclude la possibilità che gli scontri siano stati più gravi di quanto si pensi, con danni ai fabbricati ancora puntellati, indicando che potrebbero esserci stati oggetti utilizzati come armi.

"Per terra," ha riferito il denunciante, "ho trovato il delirio, tra sassi, pezzi di metallo e di legno. Inoltre, sembra che Via Marrelli sia diventata un luogo di spaccio aperto. Sono giovani e spavaldi, e vedremo cosa potremo fare in proposito." Il timore del proprietario del locale è che tali episodi, se si dovessero verificare di giorno, potrebbero avere conseguenze molto più gravi per la sicurezza pubblica.

Proprio a pochi metri da Via Marrelli, il "Coffee Shop h24," affacciato su Piazza Palazzo, è stato nuovamente preso di mira. In passato, l'attività era stata distrutta e saccheggiata. Le indagini condotte da Carabinieri e Polizia hanno portato all'arresto degli autori dei furti e delle spaccate. Si tratta di giovani stranieri ospiti dei centri di accoglienza della zona. La comunità locale è in apprensione, preoccupata per la sicurezza e il degrado del quartiere.