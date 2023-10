Le Lauree Triennali che Offrono le Migliori Opportunità Lavorative

Professioni Sanitarie: Secondo il rapporto, a un anno dal conseguimento del titolo, oltre il 70% degli studenti di Professioni Sanitarie trova un'occupazione stabile. Inoltre, i laureati in questo campo hanno uno stipendio medio mensile netto di 1.559 euro, il più alto tra i laureati triennali.

Scienze Giuridiche: Più del 60% degli studenti laureati in Scienze Giuridiche trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo.

Informatica / Tecnologie IT: Il 59,1% dei laureati in Informatica e Tecnologie IT trova lavoro a un anno dalla laurea, con uno stipendio medio mensile netto di 1.426 euro.