Le Piogge insistono sul sud e Isole, tendenza al peggioramento anche al Nord

Dal tardo pomeriggio si ieri, lunedì, la Sardegna ha visto concretizzarsi l'ennesimo peggioramento della stagione autunnale, innescato dai resti dell'ex uragano Leslie che poche ore prima aveva duramente colpito il sud della Francia con eventi alluvionali.

Giunto in Sardegna il fronte è riuscito ancora ad innescare piogge e temporali a partire dalle coste occidentali, che successivamente si sono portare verso il Tirreno centro-settentrionale lambendo Nordovest, Toscana e Lazio.

Un'altra area moderatamente instabile agisce sul tracco dello Stivale con qualche piovasco sulle coste ioniche e sulla Sicilia orientale.

PROSSIME ORE.

Nel corso della giornata l'area di instabilità che ha lasciato la Sardegna e raggiunto il medio-alto Tirreno entrerà in azione con maggior decisione in Toscana, dove sono attesi piogge e temporali.

I fenomeni si estenderanno verso nord a Liguria ed Emilia Romagna sconfinando a basso Piemonte e localmente bassa Lombardia.

Verso sud e verso est coinvolgerà l'alto Lazio e la dorsale, con piogge e locali temporali in esaurimento in serata.

Attenzione però poiché anche in Sardegna si riattiverà una certa instabilità diurna sulle zone interne, con alcuni rovesci o temporali.

Al Sud atteso qualche temporale sulle zone ioniche peninsulari, est Sicilia e dorsale.