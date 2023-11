Le Piscine Naiadi Riaprano Dopo una Breve Chiusura per Problematiche Documentali

Dopo una temporanea chiusura dovuta a questioni documentali, le piscine Naiadi hanno riaperto i battenti. L'annuncio è stato fatto dal presidente del Club Acquatico Pescara, Riccardo Fustinoni. La chiusura temporanea era stata necessaria per consentire controlli di sicurezza da parte di varie autorità.

Il presidente Fustinoni ha spiegato che tutto è iniziato il 17 ottobre con ispezioni da parte del Nucleo dei Carabinieri, dell'Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del Fuoco. La verifica è poi stata completata dalla Nas (Nucleo Anti-Soofocazione) e dall'Asl (Azienda Sanitaria Locale) la settimana successiva. Successivamente, l'amministrazione comunale ha bloccato l'impianto per mancanza di Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a causa della difficoltà nel presentare documenti richiesti in tempo utile. Questi documenti sono stati ottenuti solo negli ultimissimi giorni.

Ora, con la presentazione di tutti i documenti richiesti e l'approvazione delle autorità di controllo, le piscine Naiadi sono state riaperte per il pubblico. Il presidente Fustinoni ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che l'impianto è stato rimesso in funzione e ha notato come in passato, fino al mese di agosto 2023, l'impianto fosse rimasto aperto senza essere sottoposto a controlli regolari, nonostante le irregolarità che sono state contestate di recente al Club Acquatico.

Il presidente ha anche annunciato che la prossima settimana verrà inaugurato il nuovo bar all'interno delle piscine, e che sono già in programma eventi sportivi e culturali di rilievo per il futuro.