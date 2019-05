Le previsioni meteo non lasciano sperare, sull'Italia ancora brutto tempo con temperature basse

Il vortice ciclonico attualmente attivo sull'Italia lascerà aperta una vera e propria 'falla' barica sul Mediterraneo centrale. L'anticiclone delle Azzorre rimarrà sbilanciato sull'Europa nord occidentale, puntando successivamente verso la Scandinavia. Lungo il bordo destro masse d'aria decisamente fredda di matrice artica scivoleranno così ancora una volta verso l'Europa centrale, successivamente sull'Italia, pur parzialmente attenuate. Di fatto un secondo impulso freddo è atteso proprio tra martedì e mercoledì prossimo dalla Scandinavia verso il Nord, con conseguente rinvigorimento della circolazione ciclonica bloccata sull'Italia.

Ci attendono dunque altre giornate instabili e dal contesto climatico decisamente fresco e sottomedia, con caratteristiche quasi autunnali su diverse regioni.

PREVISIONI METEO PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA - Dopo un lunedì molto instabile o perturbato soprattutto su adriatiche e Sud Italia, tra martedì e mercoledì ci attendiamo ancora nuvolosità irregolare un po' su tutto il Paese, associata a precipitazioni sparse.

I fenomeni saranno più frequenti al Centrosud, per quanto distribuite in modo molto irregolare, ma con coinvolgimento a tratti del Nord, specie Nordest. In verità tra martedì sera e notte è atteso un nuovo peggioramento temporaneo anche sul Nordovest, in particolare sul Piemonte, dove la neve potrà scendere sin verso i 1000-1300m. Fiocchi di neve comunque attesi anche sull'Appennino fin verso i 1200-1500m, se non a tratti fino a 1000m tra Romagna e alte Marche.

Le temperature si manterranno spesso al di sotto delle medie del periodo, in modo particolare su medio-alto versante adriatico dove localmente le massime potranno non superare i 13-14°C.

TENDENZA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA - La persistenza dell'anticiclone sul Nord Europa farà si che la circolazione ciclonica sull'Italia 'rinculerà' verso la Spagna, dove riprenderà vigore. In questa fase le correnti, fino a giovedì in prevalenza settentrionali, dovrebbero progressivamente ruotare da libeccio, favorendo un tempo più asciutto e mite su adriatiche e Sud, ma contestualmente più instabile e piovoso al Nord ( in particolare proprio al Nordovest ).

Certamente vista la situazione molto dinamica e la distanza temporale si tratta di una linea di tendenza che necessiterà di molte conferme. Appare comunque evidente come almeno nel medio termine gli anticicloni non siano intenzionati ad interessare l'Italia, lasciandola scoperta a frequenti fasi instabili e fresche.