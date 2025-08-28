Meteo

Le regioni del Nord sotto attacco: forti temporali in arrivo

Meteo
Roma (RM)
28 Agosto 2025   10:25  

Una perturbazione intensa proveniente dal Mediterraneo settentrionale scatenerà nubifragi, temporali e grandine, mentre il caldo africano infiammerà il Centro-Sud, con venti di scirocco impetuosi.

L’Italia si prepara a una fase di maltempo eccezionale, con la parte settentrionale in prima linea: Lombardia, Piemonte, Liguria, Triveneto ed Emilia-Romagna saranno soggette a piogge intense – fino a 150–200 mm in 24 ore, in particolare sulle aree prealpine e dolomitiche. Il quadro è aggravato da celle temporalesche stazionarie che favoriscono piogge abbondanti e rapide, con possibili alluvioni lampo.

Giovedì 28 agosto rappresenta il giorno più critico. Al Nord, il maltempo si intensifica rapidamente, con temporali diffusi, nubifragi, grandine e allagamenti, soprattutto tra mattina e pomeriggio. Mentre al Sud, si conferma una parentesi di caldo intenso, con temperature elevate soprattutto lungo le coste ioniche e in Sardegna.

Venerdì 29 agosto la situazione rimane critica: al Nord e sulle regioni centrali tirreniche – tra cui Toscana, alto Lazio e Umbria – si attende maltempo persistente accompagnato da temporali forti, grandine e raffiche, mentre al Sud il caldo estremo persiste con punte fino a 37 °C su Puglia, Sicilia e Calabria. Inoltre, modelli segnalano l’arrivo di una lingua di polvere sahariana, che potrebbe tingere il cielo di tinte aranciate o provocare “pioggia di fango” nelle zone interessate dalle precipitazioni.

Secondo le stime, tra mercoledì sera e venerdì 29 agosto, alcune aree del Nord e del Tirreno centrale potrebbero superare accumuli pluviometrici di 100 mm, con punte fino a 200 mm in Piemonte, Lombardia e Toscana.

In sintesi, l’Italia si troverà divisa in due: un fronte nord-occidentale investito da maltempo intenso, e un Sud avvolto da un’ondata di calura estrema. All’orizzonte, un miglioramento progressivo atteso con l’arrivo del weekend, soprattutto al Nord.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy