Legambiente Rivela: Costruzioni Abusive e Altri Reati Costieri in Aumento

In una conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto "Mare Monstrum 2023", Legambiente Abruzzo ha sottolineato le crescenti preoccupazioni riguardo all'incremento di reati ambientali lungo le coste della regione.

Il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, ha sottolineato l'importanza del lavoro dei sindaci e dei prefetti nella lotta contro la cementificazione e la costruzione abusiva, identificando questi fenomeni come responsabili del 50% dei problemi ambientali a livello nazionale.

Mentre ci sono stati progressi nella gestione dei rifiuti, con un aumento dei Comuni che riciclano, Legambiente si aspetta ulteriori miglioramenti entro il 2024 per affrontare le problematiche legate al ciclo del cemento e dei rifiuti, alla depurazione inadeguata e alla pesca illegale.

Silvia Tauro, membro della direzione regionale di Legambiente, ha evidenziato che in Abruzzo i reati principali sono legati al ciclo del cemento, all'abusivismo edilizio, alle cave illegali e all'occupazione abusiva del demanio marittimo. Questi reati contribuiscono all'alta incidenza di illegalità diffusa, posizionando l'Abruzzo al quarto posto in Italia per il numero di reati ambientali.

Per affrontare tali problemi, Legambiente propone l'adozione di misure normative che consentano ai sindaci di emettere ordinanze per demolire le opere abusive e, se necessario, l'intervento dei prefetti.

Nel complesso, il rapporto ha rivelato che il 48,7% dei reati ambientali è stato riscontrato nelle regioni italiane con tradizionale presenza mafiosa, con la Campania in testa alla classifica nazionale con 3.345 reati. La Basilicata è risultata la regione con il maggior numero di reati e illeciti amministrativi accertati per km di costa.

In questo contesto, il lavoro di Legambiente continua a essere cruciale nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nella lotta contro i reati ambientali lungo le coste italiane.