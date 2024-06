Legge Omnibus Approvata: Fondi a Pioggia per Cultura, Trasporti ed Educazione Religiosa

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge omnibus, che prevede una serie di emendamenti destinati a finanziare enti, eventi e associazioni, oltre a modificare norme e regolamenti sull'organizzazione e i rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Il progetto di legge, intitolato «Disposizioni in materia urbanistica e trasporti, cultura e informazione, ordinamentali e di proroga», è suddiviso in quattro capi distinti per materia e funzione.

Urbanistica e Trasporti: La prima parte introduce diverse modifiche alla «Nuova legge urbanistica sul governo del territorio», rispondendo alle richieste dell'Ufficio pianificazione territoriale della giunta regionale e accogliendo proposte di modifica dai gruppi di opposizione.

Cultura e Informazione: Il Capo II include provvedimenti significativi come l'acquisto della Biblioteca dannunziana della Collezione Mario Paglieri per un importo massimo di 190mila euro. La collezione sarà donata al Comune di Pescara, città natale di Gabriele d'Annunzio, e collocata in uno spazio museale che ne garantirà la valorizzazione e la fruizione pubblica.

Inoltre, è stato istituito un fondo di dotazione della Fondazione Abruzzo Film Commission con 50mila euro per il 2024 e un'integrazione al fondo di gestione con 350mila euro per il 2024 e 600mila euro per il periodo 2025-2026.

Educazione Religiosa: Previsto anche un contributo straordinario di 40mila euro per l'anno 2024 in favore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose «Fides et Ratio» dell'Aquila, destinato a borse di studio per l'anno accademico 2024-2025.

Questa approvazione segna un passo importante verso il sostegno e lo sviluppo di iniziative culturali, educative e infrastrutturali in Abruzzo.