Legge su referendum elettorale, ristabilite le priorità dei cittadini

“Oggi, grazie all'intervento del MoVimento 5 Stelle, vengono ristabilite le priorità del Consiglio Regionale, che sono e sempre devono essere i cittadini abruzzesi. Il centro destra, la Lega in particolare, ha fatto di tutto per utilizzare questa istituzione come un mero strumento a completa disposizione della propaganda di partito, anteponendo un quesito referendario, dichiarato inammissibile da molti costituzionalisti, alle esigenze della nostra terra. Noi non lo abbiamo accettato adesso e mai lo accetteremo, perché per noi la frase 'Prima gli abruzzesi' non è solamente uno slogan propagandistico come lo è stato, alla luce dei fatti, per il centro destra. È la vera essenza del lavoro che siamo onorati di svolgere ogni giorno”.



Queste sono le dichiarazioni del Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi al termine delle discussioni tenutesi in Commissione negli ultimi tre giorni: “Grazie al nostro 'costruzionismo' – prosegue Marcozzi –, che ha costretto i consiglieri di maggioranza a lavorare fino a notte inoltrata all'interno delle Commissioni, abbiamo messo il centro destra con le spalle al muro, costringendoli ad affrontare all'apertura del Consiglio Regionale la legge sull'Aeroporto d'Abruzzo e a rimandare alla prossima seduta utile il provvedimento sull'Ater, in modo da portare in fondo una discussione approfondita e fare gli interessi dei cittadini. Solamente al secondo e ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio, la maggioranza ha ottenuto di votare la richiesta di referendum, senza la nostra presenza in aula per la sua evidente incostituzionalità e per i vizi di forma con cui si è svolta la discussione in Commissione. Il fatto che la modifica dell'ordine dei lavori arrivi solamente dopo il raggiungimento dell'obiettivo a livello nazionale in tema di legge elettorale, la dice lunga sulle loro reali priorità”.



“Mi auguro che da adesso sia ancora più chiaro alla maggioranza in Regione Abruzzo che il MoVimento 5 Stelle non starà a guardare mai nessun sopruso e nessuna forzatura ai regolamenti regionali. Voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri del M5S, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Barbara Stella, Giorgio Fedele, Francesco Taglieri e Marco Cipolletti, per il grande lavoro svolto in commissione in questi giorni. Noi continueremo sempre a combattere per ristabilire le vere priorità per i cittadini. La Lega in Abruzzo doveva essere l'apripista di questo quesito referendario, ma grazie alla nostra intransigente opposizione si ritrova a essere l'ultima, e a questo punto inutile, ruota del carro. Anzi, l'ultima ruota del Carroccio”.