Lite Fuori dalla Scuola: 17enne Accoltella Compagna di Classe 18enne - Arrestata

Una violenta lite tra due studentesse si è trasformata in un drammatico episodio di violenza presso l'Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta. La vittima, una 18enne, è stata accoltellata più volte dalla sua compagna di classe, una 17enne, che è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.

La tragica vicenda è avvenuta durante una lezione serale nella scuola, quando la 17enne avrebbe improvvisamente preso di mira la sua coetanea. Dopo un acceso litigio, la giovane avrebbe estratto un coltellino dalla tasca, colpendo la vittima alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola.

Il personale scolastico ha prontamente allertato i carabinieri della compagnia di Caserta e il personale del 118. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è ricoverata con prognosi riservata.

Un compagno di classe è intervenuto per separare le due studentesse, cercando di porre fine alla violenta aggressione. Le indagini sono attualmente in corso, e i carabinieri di Caserta, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Napoli, stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell'incidente e le ragioni che hanno portato alla violenta lite. La 17enne è stata posta in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.