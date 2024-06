Lite per Traffico Degenera: Giovane Preso a Pugni finisce in Ospedale

Un giovane è finito in ospedale ieri sera dopo essere stato colpito al volto da un automobilista durante una lite per motivi di traffico. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 nei pressi del passaggio a livello tra via Dalmazia e via Del Mancino.

Secondo i testimoni, dopo un acceso diverbio, l'automobilista è sceso dalla sua auto e ha sferrato un pugno al giovane, facendolo cadere a terra. L'aggressore è poi fuggito, lasciando la vittima soccorsa dai sanitari del 118. Il giovane è stato inizialmente trasportato all'ospedale di Lanciano e successivamente trasferito a Pescara per ulteriori accertamenti.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Al momento non sono state presentate denunce.