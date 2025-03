Locale chiuso ignora ordinanza, scatta la denuncia

Titolare di un pub a Chieti Scalo apre nonostante l'ordinanza di chiusura per mancanza di autorizzazioni; interviene la polizia, locale sgomberato e titolare denunciato.

A Chieti Scalo, un pub situato in viale Benedetto Croce è stato al centro di un'operazione delle forze dell'ordine. Nonostante un'ordinanza comunale ne imponesse la chiusura per mancanza di autorizzazioni, il titolare ha deciso di aprire comunque l'attività. La polizia è intervenuta, ha sgomberato il locale e ha denunciato il proprietario per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità .

La vicenda ha avuto inizio il mese scorso, quando la polizia amministrativa ha notificato una contestazione alla ditta che gestisce il locale, rilevando l'assenza di una licenza valida per la somministrazione di alimenti e bevande. Già nel 2023, lo Sportello unico per le attività produttive aveva richiesto, senza successo, l'integrazione della documentazione necessaria. Di conseguenza, il 28 febbraio, la questura ha sollecitato il Comune ad adottare un provvedimento per interrompere l'attività illegale .

Il 14 marzo, i dirigenti comunali Angela Falcone e Carlo Di Gregorio hanno emesso un'ordinanza di immediata cessazione dell'attività, avvertendo che la mancata ottemperanza avrebbe comportato una segnalazione all'autorità giudiziaria. Tuttavia, la sera stessa, gli agenti hanno constatato che il locale era aperto e frequentato da numerosi clienti. Immediatamente, la polizia ha disposto lo sgombero e la chiusura del pub, denunciando il titolare per violazione dell'articolo 650 del codice penale .

Nella notte tra sabato e domenica, ulteriori controlli hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, in possesso di alcuni giovani, successivamente segnalati alla prefettura. Questi interventi rientrano in un piano più ampio volto a garantire la sicurezza nelle zone della movida, spesso teatro di risse e aggressioni. Il prefetto Gaetano Cupello ha confermato che i servizi di controllo proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare le derive pericolose del divertimento notturno .

La situazione evidenzia la necessità di una maggiore attenzione al rispetto delle normative da parte degli esercenti e una collaborazione attiva con le autorità per garantire un ambiente sicuro e legale per tutti.