Lucky Luke compie ottant’anni: Cavazzano firma un'avventura inedita con Marco Nucci

Sergio Bonelli Editore celebra il pistolero creato da Morris con un volume inedito firmato da Giorgio Cavazzano e Marco Nucci, atteso nel 2026 a Lucca.

Lucky Luke festeggia il suo ottantesimo anniversario con una nuova avventura interamente italiana. A rendere omaggio al celebre cowboy sarà Sergio Bonelli Editore, che pubblicherà un volume inedito disegnato da Giorgio Cavazzano e scritto da Marco Nucci.

Il progetto celebra uno dei personaggi più conosciuti della storia del fumetto europeo, creato nel 1946 dal disegnatore belga Morris. Famoso per essere il pistolero capace di sparare più velocemente della propria ombra, Lucky Luke ha attraversato decenni di avventure, incontrando fuorilegge, sceriffi e figure realmente esistite del vecchio West.

La nuova storia rappresenterà un tributo italiano al mondo narrativo costruito da Morris e porterà l’inconfondibile tratto di Cavazzano all’interno delle atmosfere western della serie. Alla sceneggiatura ci sarà invece Marco Nucci, autore chiamato a confrontarsi con l’ironia, il ritmo e i personaggi che hanno reso il cowboy solitario un’icona internazionale.

Il volume sarà presentato in occasione di Lucca Comics & Games 2026, manifestazione scelta per il debutto ufficiale dell’opera. Successivamente la pubblicazione raggiungerà librerie, fumetterie e principali store online, permettendo anche al pubblico non presente al festival di scoprire questa nuova avventura.

Ulteriori dettagli saranno diffusi nelle prossime settimane. Sergio Bonelli Editore mostrerà infatti la copertina e alcune tavole interne, offrendo ai lettori una prima anticipazione dell’incontro tra Lucky Luke e lo stile di Giorgio Cavazzano.