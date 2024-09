Lupi avvistati nel comune: scatta l’ordinanza del sindaco per tutelare animali e cittadini

Il sindaco di Bucchianico chiede ai cittadini di seguire nuove regole per prevenire incidenti e salvaguardare gli animali domestici dopo ripetuti avvistamenti di lupi.

Dopo vari avvistamenti e un’aggressione a un cane nei giorni scorsi, il sindaco di Bucchianico, Renzo Di Lizio, ha emanato un'ordinanza per affrontare la presenza dei lupi nel territorio comunale. Il provvedimento intende adottare misure preventive per proteggere gli animali da compagnia e garantire la sicurezza dei cittadini.

L'ordinanza raccomanda di evitare ogni possibile fonte di attrazione per i lupi nelle aree vicino alle abitazioni. In particolare, viene chiesto di non lasciare cibo per animali domestici, evitare di gettare rifiuti organici e soprattutto di non alimentare i lupi in modo diretto. L’obiettivo è limitare qualsiasi fattore che possa indurre questi predatori a frequentare le zone residenziali, creando potenziali situazioni di pericolo.

Proteggere gli animali domestici è una delle priorità sottolineate nel documento. I proprietari di cani, gatti e animali da cortile sono invitati a mettere in atto misure di sicurezza, come recinzioni affidabili (fisse, miste o elettrificate) per prevenire eventuali attacchi. Inoltre, il provvedimento impone di non lasciare cani incustoditi o legati in aree accessibili ai lupi, soprattutto nelle ore notturne o nei momenti della giornata in cui la visibilità è ridotta.

L’ordinanza chiede anche di mantenere pulite le zone intorno alle abitazioni, rimuovendo arbusti, rovi e altre forme di vegetazione fitta, che potrebbero offrire rifugio ai lupi e favorire il loro avvicinamento alle case. Questo tipo di manutenzione può contribuire a ridurre le possibilità di incontro ravvicinato con questi animali selvatici.

In caso di avvistamento di lupi che mostrino comportamenti confidenti o aggressivi, l'ordinanza invita a mettere in atto tecniche di dissuasione attiva, come suoni forti o movimenti bruschi, per scoraggiare l'avvicinamento degli animali. Le autorità locali ricordano che i lupi sono specie protette, e ogni azione deve essere finalizzata alla sicurezza senza provocare danni diretti agli animali.

L'iniziativa del sindaco Di Lizio si inserisce in un contesto più ampio di convivenza tra uomo e fauna selvatica. Negli ultimi anni, i lupi sono tornati a popolare vaste aree del centro Italia, spingendosi sempre più spesso verso zone abitate in cerca di cibo. Questa situazione ha reso necessario un approccio equilibrato che tenga conto della necessità di proteggere le persone e gli animali domestici, senza compromettere l'ecosistema naturale.

I cittadini sono quindi chiamati a rispettare queste nuove regole, al fine di prevenire situazioni rischiose e contribuire a una gestione responsabile della presenza dei lupi sul territorio comunale.