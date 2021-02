Lutto cittadino ad Avezzano il 21 e 22, lunedì i funerali dei 4 escursionisti morti sul Velino

Presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, si è svolto nel pomeriggio in Prefettura un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per l’organizzazione delle cerimonie funebri allestite per commemorare i quattro escursionisti rinvenuti morti sul Monte Velino.

Alla riunione hanno partecipato il Questore della Provincia dell’Aquila; i Comandanti P.li dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco; il Responsabile dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed il sindaco di Avezzano.

In apertura di Comitato i presenti hanno espresso il loro personale cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro escursionisti, convenendo di contemperare nell’organizzazione delle cerimonie funebri il rispetto per le volontà dei familiari con quello della tutela della salute pubblica legato alle restrizioni vigenti in tema di contrasto alla diffusione del virus covid-19.

La camera ardente verrà allestita all’interno della cattedrale di Avezzano e sarà consentito l’accesso, disciplinato all’esterno ed all’interno dalle forze dell’ordine coadiuvate dai volontari di Protezione Civile, nelle giornate di domenica 21, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e di lunedi 22, dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

L’amministrazione comunale di Avezzano ha deliberato il lutto cittadino per i giorni 21 e 22 febbraio. Il Gonfalone della città sarà listato a lutto, saranno sospese le manifestazioni pubbliche e le attività di natura ludica e ricreativa per domenica e lunedì, saranno inoltre sospese dalle 15.00 alle 17:00 di lunedì 22 (in concomitanza con la celebrazione delle esequie) le attività commerciali e dei pubblici esercizi.

La partecipazione ai funerali, che si svolgeranno lunedi 22 alle 15 nella stessa cattedrale, sarà riservata a un ristrettissimo numero di persone, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni ecclesiastiche. I partecipanti interverranno con uno specifico pass rilasciato dal Comune di Avezzano.

