Lutto nella Politica: Addio ad Annamaria Bozzi, Storica Figura della Regione

Si è spenta all’età di 84 anni Annamaria Fracassi Bozzi, ex consigliera regionale e protagonista di primo piano della politica locale. Annamaria, vedova di Nino Bozzi, anch'egli ex consigliere regionale scomparso nel 1992, ha lasciato un segno profondo nella vita politica e sociale della regione. Originaria della frazione di San Pelino, era l'ultima di quattro sorelle e una fervente appassionata di politica, una passione coltivata sin da giovane grazie all’influenza del marito e alla stretta amicizia con il senatore Franco Marini.

Nel corso della sua lunga carriera, Annamaria Bozzi ha militato in diversi partiti: dalla Democrazia Cristiana all'Ulivo, passando per la Margherita e infine approdando al Partito Democratico. Il suo impegno e la sua dedizione alla causa pubblica hanno lasciato un'impronta indelebile, facendola diventare una figura di riferimento non solo per la sua comunità, ma anche per l’intera scena politica regionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di cordoglio, con messaggi di vicinanza e affetto che sono arrivati da esponenti politici di ogni schieramento, sia a livello regionale che nazionale. I funerali di Annamaria Fracassi Bozzi, che lascia tre figli, Fabrizia, Alberto e Stefano, si terranno oggi alle 15:00 nella chiesa di San Giovanni. Con la sua scomparsa, la politica locale perde una delle sue voci più autorevoli e appassionate.