Lutto nella Scuola: Addio alla Professoressa Barbara Carolli, Scomparsa a 53 Anni

Avezzano è in lutto per la scomparsa della professoressa Barbara Carolli, 53 anni, madre di un bambino, che ha perso la sua battaglia contro la malattia. Insegnante presso l'Istituto Comprensivo Vivenza-Giovanni XXIII, Barbara era conosciuta e amata da colleghi e studenti per la sua dedizione e passione per l'insegnamento.

Negli ultimi anni, aveva prestato servizio alla Vivenza di Avezzano, dopo aver lavorato a Roma e in altri istituti della Marsica. Amante della natura e dello sport, dedicava il suo tempo libero allo sci e ai suoi animali, in particolare al suo fedele cane, con cui era inseparabile.

La professoressa Carolli ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, senza mai lasciarsi abbattere dalle difficoltà. La comunità scolastica e cittadina ha espresso grande vicinanza alla sua famiglia, partecipando numerosa alla camera ardente allestita presso la casa funeraria Rossi di Avezzano, aperta fino alle 11:30 di oggi.

I funerali si terranno alle 12 nella chiesa di San Rocco, dove amici, colleghi e studenti si riuniranno per dare l'ultimo saluto a una donna straordinaria, ricordata per la sua forza e il suo amore per la vita.