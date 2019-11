MALTEMPO non è finita, in arrivo altra PIOGGIA, NEVE E VENTO

La profonda ferita depressionaria che dal nord Atlantico si estende fino al Mediterraneo centrale non si rimarginerà a breve, all'inizio della nuova settimana un nuovo impulso freddo rinvigorirà la bassa pressione che ha portato maltempo nel weekend e riproporrà su buona parte della Penisola, piogge, temporali, nevicate in montagna e venti forti.

Nella giornata di lunedì il coinvolgimento maggiore sarà per le regioni occidentali e parte del Centro Nord mentre martedì il maltempo interesserà diffusamente il Centro Nord e tenderà a dirigersi verso il Sud.



Meteo lunedì:

Nord graduale peggioramento a iniziare da sud e da ovest con precipitazioni diffuse entro sera su gran parte delle regioni. Qualche schiarita resisterà su Friuli e basso Veneto. Nevicate sulle Alpi mediamente dai 1000-1200m, più in basso al Nordovest.

Centro peggiora in Sardegna con piogge e temporali in estensione entro sera anche a Toscana, Umbria e Lazio.

Poco interessati Marche e Abruzzo.

Sud: tempo nel complesso discreto salvo variabilità e qualche isolato fenomeno tra Sicilia e Campania.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al Sud.

Venti a rotazione ciclonica in intensificazione.

Mari molto mossi.

Meteo martedì:

Nord diffuso maltempo con piogge e temporali, localmente anche intensi. Abbondanti nevicate sull'arco alpino sopra 1000-1300m.

Centro maltempo su Sardegna, Toscana e alto Lazio con piogge e temporali anche forti, fenomeni sparsi altrove generalmente non intensi.

Sud peggiora su Campania e Sicilia con piogge e rovesci in estensione alla Calabria. Maggiori schiarite altrove.

Temperature in lieve calo al Centro Nord, stabili al Sud.

Venti moderati o forti a rotazione ciclonica con mari molto mossi o agitati.

Acqua alta sulla laguna veneta tra 110 e 120cm, da confermare)