METEO 25 APRILE - Italia contesa tra SOLE e qualche PIOGGIA. Ultimi aggiornamenti

Nella giornata del 25 Aprile l'Italia si troverà a metà strada tra una vasta area di bassa pressione atlantica ed un promontorio anticiclonico sub tropicale. Ne conseguirà un meteo a due velocità per l'Italia. Le regioni settentrionali saranno piu' coinvolte da moderati venti instabili legati alla depressione con perno sul Regno Unito. Qui ci sarà la possibilità di qualche acquazzone o breve temporale soprattutto su Alpi e Prealpi. Sulle pianure la possibilità di fenomeni sarà piu' bassa fino a sera. Al Centro le condizioni meteo saranno nel complesso discrete con un passaggio di nubi stratiformi; qualche fenomeno ad oggi è previsto lungo l'appennino, i rilievi sardi e nelle zone interne della Toscana. Le regioni meridionali, invece, piu' vicine all'alta pressione, godranno di tempo piu' asciutto seppur con un cielo non del tutto libero dalla nuvolosità per il passaggio di nubi medio alte.

TEMPERATURE MITI- Le temperature saranno nel complesso miti e superiori alle medie del periodo. I valori spazieranno tra 18 e 22°C al Nord, tra 22 e 25°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con punte di 27-28°C sulle Tirreniche, specie tra Lazio e Campania.

Fonte 3bMeteo