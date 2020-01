METEO ITALIA - torna l'ANTICICLONE in settimana, nuovo STOP all'INVERNO. Tutti i dettagli

SITUAZIONE. Dopo il timido tentativo dell'inverno di rialzare la faccia l'alta pressione tornerà a rinforzare nei prossimi giorni, mettendo definitivamente fine alla breve pausa più instabile che ha coinvolto molte nostre regioni nel corso dell'ultimo weekend. L'alta pressione sta già rimontando sull'Europa mentre l'aria fredda che ancora affluisce da est ha le ore contate e non durerà oltre la giornata di martedì. Al suo posto troveremo un prepotente campo di alta pressione in estensione dal medio Atlantico, al di sopra del vortice di bassa pressione che resisterà tra la Penisola iberica e il Mediterraneo occidentale per buona parte della nuova settimana. Anche i venti, al momento tesi o ancora forti orientali, si attenueranno gradualmente. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni:

METEO MERCOLEDÌ. In prevalenza soleggiato al Nord, sulle regioni adriatiche e su gran parte del Sud peninsulare, qualche addensamento su Liguria, Toscana, Lazio ed isole maggiori, fino alla bassa Calabria ma senza alcun fenomeno associato. Ancora freddo di notte e al primo mattino con temperature minime intorno allo zero al Nord e localmente sui fondovalle del Centro.

METEO GIOVEDÌ. Tempo stabile sull'Italia e in prevalenza soleggiato sulle regioni peninsulari, pur con qualche nebbia o foschia nelle ore più fredde in Val Padana e sulle zone interne del Centro e alcuni annuvolamenti sterili sul medio Tirreno. Maggior variabilità sulle isole maggiori, senza alcun fenomeno. Ancora freddo di notte e al primo mattino su Val Padana e fondovalle del Centro con possibilità di gelate notturne.

TENDENZA SUCCESSIVA. Possibile indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di un fronte atlantico a ridosso del prossimo weekend, con qualche pioggia o rovescio su Nordovest, Sardegna e regione del medio-alto Tirreno e nevicate dai 1000/1300m.

Fonte 3Bmeteo