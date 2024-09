Macabra scoperta: trovati un teschio e un femore umani durante una passeggiata

Un cittadino di Vasto, mentre passeggiava in contrada San Lorenzo, si è imbattuto in una scoperta inquietante: un teschio e un femore umani giacevano sul terreno. Immediatamente, l'uomo ha allertato le autorità.

I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno avviato una perlustrazione dell'area, confermando la natura umana dei resti, che si trovano in pessimo stato di conservazione. Gli elementi rinvenuti sono stati trasferiti al servizio di Medicina legale della Asl, dove verranno esaminati con il supporto di un antropologo per stabilire l’epoca del decesso, l’età e il sesso della persona a cui appartenevano. Successivamente, si tenterà di estrarre il DNA per ulteriori indagini.