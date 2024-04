Magnacca al Debutto da Assessore Pone il Focus su sviluppo sostenibile e imprese

Tiziana Magnacca, assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, ha preso parte oggi al convegno su "Nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile per le imprese del territorio", organizzato dalla Pwc nel porto turistico di Pescara. Nel portare i saluti del presidente Marco Marsilio, Magnacca ha sottolineato l'importanza cruciale di rafforzare l'impegno verso le imprese, evidenziando il ruolo fondamentale che il mondo imprenditoriale ha nel promuovere cambiamenti e nuove prospettive per l'economia regionale.

Ha enfatizzato la necessità di una sostenibilità sociale all'interno delle aziende, attraverso politiche concrete che favoriscano la conciliazione tra lavoro e famiglia e che prestino particolare attenzione alle fragilità sociali. Magnacca ha ribadito l'importanza di una sostenibilità sociale rivolta anche al territorio, sottolineando l'importanza del dialogo tra le imprese, le istituzioni educative, le autorità locali e le organizzazioni non governative, al fine di cogliere opportunità e contribuire allo sviluppo territoriale.

Ha inoltre evidenziato l'adozione da parte della Regione Abruzzo della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, focalizzata su cinque Aree Strategiche che mirano a caratterizzare la regione del futuro. Queste aree strategiche riflettono le indicazioni europee e nazionali e delineano una visione specifica del ruolo che l'Abruzzo può e deve svolgere nell'ambito dell'area Adriatico-Mediterraneo.

Le cinque Aree Strategiche individuate sono:

Digitalizzazione per la competitività Infrastrutturazione dell'Abruzzo come cerniera dell'Adriatico Tutela del territorio per promuovere la transizione verde Inclusione sociale per contrastare le fragilità Riequilibrio territoriale per il benessere diffuso

"La nostra priorità sarà promuovere una dimensione sociale che assicuri una vita dignitosa per tutti i cittadini, consentendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in un ambiente sano, per un futuro prospiciente per l'Abruzzo", ha dichiarato l'assessore Magnacca.