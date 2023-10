Mai Più 18app e i Nati nel 2004 si Attaccano! Dopo il Cinema in Ginocchio anche i Giovani Lettori

Sono stati esauriti i fondi destinati all'anno in corso per l'18App, l'applicazione che consente ai giovani di ottenere contributi per l'acquisto di beni culturali e servizi. La notizia è stata annunciata tramite l'applicazione stessa, con l'avviso che recita: "Si comunica che il plafond previsto, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni." Ciò significa che i giovani maggiorenni nati nel 2004 non avranno più la possibilità di accedere ai fondi dell'18App.

La legge prevede che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, non possano essere allocate ulteriori risorse. Il plafond previsto per la copertura della misura era stato fissato a 230 milioni di euro annui a partire dal 2022, e la disposizione legale, entrata in vigore a dicembre dello stesso anno, stabiliva che "in caso di esaurimento delle risorse disponibili, Sogei non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo."

Il governo attuale ha deciso di sostituire l'18App con due nuove carte cultura. Il senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia ha dichiarato che la maggioranza non intende dimenticare i giovani esclusi dalla misura a causa delle scarse risorse stanziate dal precedente governo. Valuteranno la possibilità di consentire ai giovani nati nel 2004 di accedere alla nuova Carta Cultura Giovani nel 2024, a condizione che soddisfino i nuovi requisiti. Inoltre, tutti i giovani nati dal 2004 che si sono diplomati quest'anno con il massimo dei voti potranno accedere alla Carta del Merito e ottenere ulteriori 500 euro da utilizzare per attività culturali.