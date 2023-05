Maltempo, Prot. Civile, allerta gialla in tutto l'Abruzzo Domani rischio idrogeologico

Criticità ordinaria - allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, domani, su tutto l'Abruzzo.

E' quanto si legge nel bollettino di criticità diramato dal Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, che invita i Comuni "a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi".

Per tutta la giornata di domani, sottolinea il Centro funzionale, sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati".

In caso di allerta gialla si può verificare un "occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali".

Tra i possibili effetti localizzati, ci sono allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo