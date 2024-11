Maltempo al Sud e sull'Adriatico: Nuovo Impulso Freddo in Arrivo

Le regioni meridionali e l'Adriatico sotto l'influenza di un nuovo fronte di aria fredda che porterà instabilità e un calo delle temperature.

Un nuovo impulso di maltempo continuerà a colpire le regioni del Sud Italia e il versante adriatico, alimentato da una corrente di aria fredda di origine continentale proveniente dai Balcani. Questo fenomeno si aggiunge al travaso d'aria fredda dal Golfo del Leone, creando una situazione di instabilità atmosferica che condizionerà il tempo nei prossimi giorni. Sebbene al Nord la situazione migliorerà velocemente, il Sud e l'Adriatico resteranno sotto l'influsso di nubi e rovesci almeno fino a giovedì, con possibili strascichi fino a venerdì mattina.

Previsioni per mercoledì: Al Nord, il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche addensamento sulla Romagna, dove però i fenomeni saranno poco probabili. Al Centro, si prevede una situazione variabile con cieli nuvolosi e qualche pioggia sporadica sull'Adriatico e sul basso Lazio, mentre altrove il cielo sarà più sereno. Al Sud, si attendono piogge e temporali sparsi tra Campania, Sicilia e Calabria, con fenomeni più intensi sul basso Tirreno. Le temperature rimarranno stabili o in lieve calo, con venti moderati o localmente forti provenienti da est. I mari saranno molto mossi.

Previsioni per giovedì: Al Nord, cieli nuvolosi su Emilia Romagna e Nordovest con possibili piovaschi isolati, mentre il resto del territorio sarà soleggiato. Al Centro, condizioni di instabilità sull'Adriatico e sugli Appennini con piogge e temporali locali. La fascia tirrenica godrà di maggiore soleggiamento. Al Sud, persistono condizioni instabili su Adriatico, Appennini e basso Tirreno, con piogge e possibili temporali. Altrove il tempo sarà più sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente al Sud e sull'Adriatico, con venti ancora moderati o forti da nord. Mari sempre molto mossi.

Previsioni per venerdì: Al Nord, la mattinata potrebbe essere caratterizzata da foschie o banchi di nebbia nella Valpadana, in rapido dissolvimento. Il resto della giornata sarà soleggiato. Al Centro, qualche nube sull'Adriatico ma senza fenomeni rilevanti, mentre altrove il tempo sarà sereno. Al Sud, residui addensamenti sul versante adriatico e sul basso Tirreno, con piogge in esaurimento. Le temperature rimarranno stabili e i venti moderati o forti da nord manterranno i mari mossi o molto mossi.

Questo quadro meteorologico suggerisce che la fase di instabilità proseguirà ancora per alcuni giorni, con un graduale miglioramento atteso solo verso il fine settimana.