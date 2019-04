Maltempo con piogge e temporali accompagnano il fine settimana delle Palme

L'Italia rimarrà anche per i prossimi giorni la sede di una circolazione di bassa pressione pressoché stazionaria, intorno a cui ruoteranno ad intermittenza impulsi instabili forieri di piogge e scrosci temporaleschi su gran parte dei settori. Le zone maggiormente soggette all'instabilità saranno quelle interne poste in prossimità delle aree montuose, con culmine dei fenomeni nelle ore diurne.

Ma anche le aree costiere verranno interessate dall'instabilità, sia in concomitanza del passaggio dei fronti instabili, sia per lo sconfinamento che dei fenomeni che si saranno generati nelle ore diurne sulle zone interne.

GIOVEDÌ. La depressione segna il passo sull'Italia posizionando i suoi minimi sulle regioni centrali. Intorno al suo centro ruotano alcuni impulsi instabili, uno dei quali interessa sia dal mattino il Nord e le aree tirreniche, specie del Sud, con piogge e temporali che in giornata si intensificheranno su gran parte del Centro-Sud sconfinando sia alle coste tirreniche che a quelle adriatiche iniziando ad attenuarsi verso sera. Preso anche il Nord con fenomeni più probabili a ridosso dell'Appennino Emiliano e delle Alpi, specie piemontesi, con coinvolgimento al mattino della costa adriatico e tra pomeriggio e sera di quella ligure. Un po'di neve sulle Alpi, oltre 1500/1700m.

Un altro impulso interesserà la Sardegna, con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne.

VENERDÌ. Dopo una parziale attenuazione notturna dei fenomeni è attesa una loro nuova intensificazione soprattutto da bassa Toscana, Umbria e Marche verso sud con piogge e temporali che raggiungeranno l'apice nel pomeriggio sulle zone interne, comprese quelle della Sicilia, ma frequenti sconfinamento alle coste. Atmosfera meno instabile al Nord, con fenomeni residui al mattino sul basso Piemonte e dalla sera sul Triveneto, per l'ingresso di un altro impulso da est. Instabilità diffusa dal pomeriggio nella Sardegna interna.

TENDENZA WEEKEND. Residua instabilità al Sud, fenomeni in intensificazione invece al Nord per l'ingresso di un impulso con moto est-ovest e fenomeni che andranno concentrarsi soprattutto al Nordovest. Temperature in calo.