Maltempo devasta il Chietino: strade in ginocchio e danni milionari

Dopo le piogge eccezionali di inizio aprile, la Provincia di Chieti fa i conti con una rete viaria gravemente compromessa e chiede risorse urgenti

Una situazione definita senza precedenti quella emersa nel corso del Consiglio provinciale straordinario convocato a Castiglione Messer Marino, dove è stato tracciato il bilancio dei danni provocati dal recente maltempo. Il dato più rilevante riguarda la rete stradale, con circa il 90% dei 1.619 chilometri interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

La stima complessiva degli interventi necessari supera i 115 milioni di euro, una cifra che fotografa la gravità della situazione e la difficoltà dell’ente nel far fronte autonomamente alle criticità emerse. Nel dettaglio, si contano 306 frane e 33 interventi di somma urgenza, già eseguiti per una spesa che ha superato un milione di euro.

Il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha raccolto le istanze degli amministratori locali intervenuti, tra cui anche rappresentanti di territori limitrofi, evidenziando la necessità di un’azione coordinata e immediata. L’appello è stato rivolto ai consiglieri affinché venga esercitata una pressione istituzionale verso il Governo, attraverso i diversi canali politici.

Tra le criticità più rilevanti vengono segnalati il viadotto Sente e la questione della statalizzazione della SP 212, considerati nodi infrastrutturali prioritari. Secondo quanto riferito, l’intensità delle precipitazioni ha avuto un impatto eccezionale: in pochi giorni si sarebbe concentrata una quantità d’acqua normalmente distribuita su diversi mesi, aggravando una situazione già fragile.

Proprio per questo, viene indicata come non più rinviabile la realizzazione di interventi strutturali, in particolare sul fronte della canalizzazione delle acque, ritenuta fondamentale per prevenire nuovi fenomeni di dissesto e ridurre il rischio di emergenze ricorrenti.

Il Consiglio ha quindi approvato all’unanimità una delibera che certifica lo stato di emergenza sul territorio provinciale, riconoscendo l’impossibilità di affrontare i danni con le sole risorse disponibili a bilancio. L’atto impegna inoltre gli uffici tecnici a predisporre tutta la documentazione necessaria per richiedere fondi straordinari a Regione e Governo.

Particolare attenzione viene riservata alla necessità di garantire la continuità dei collegamenti, evitando l’isolamento di intere comunità. In questa direzione, è stato dato mandato al settore Viabilità di individuare e attuare con priorità gli interventi più urgenti, ricorrendo, ove necessario, alle procedure previste per la somma urgenza.

Il quadro che emerge è quello di un territorio messo a dura prova dagli eventi climatici, con una rete infrastrutturale che richiede interventi immediati e una pianificazione a lungo termine per fronteggiare un fenomeno sempre più frequente e impattante.