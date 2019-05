Maltempo diffusa al centro Nord, allarme rosso esondazioni

Le forti e reiterate precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato il Nord Italia a hanno creato diversi disagi in molte regioni, Emilia Romagna e Nordest in primis. In alta Val d'Arda e in Val Tidone sono esondati torrenti e canali; nubifragi hanno colpito le province di Piacenza e Parma con numerosi allagamenti.La situazione più critica è a Langhirano, dove parte del centro è stata invasa dall'acqua.

Chiuso al traffico il tratto locale della Massese e i negozianti, come anche alcuni titolari dei diversi stabilimenti di produzione del Crudo di Parma, hanno deciso di passare la notte all'interno dei propri locali commerciali perché si temono altre violente precipitazioni.



Allerta Rossa nel Modenese per le prossime ore, arancione sul resto della Regione. Si attende, infatti, un innalzamento del fiume Secchia e sono stati quindi chiusi diversi ponti che lo attraversano (il Ponte Alto a Modena, il Ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, il Ponte Motta a Cavezzo). Chiuso anche il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. Riaperto, infine, il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro. Nel piacentino è l'Arda a far paura: a Fiorenzuola D'Arda il fiume è a solo 10cm dalla soglia 3, quella di allerta massima. Nel modenese in pianura il Secchia supera ancora la soglia 2.

DISAGI ANCHE IN PIEMONTE, SPECIE ALESSANDRINO - i forti temporali del pomeriggio di iere hanno creato danni e disagi sul Piemonte meridionale e in particolare nell'alessandrino. A San Salvatore allagate una cartiera e una carrozzeria, mentre l'acqua ha invaso alcuni capannoni, in strada Voghera, nella zona industriale di Tortona. Sempre a Tortona una cantina allagata in via dei Fragolai e allagati anche i due sottopassi ferroviari di via Baxilio e via Romagnolo. In quest'ultimo è rimasta bloccata un'auto e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. Strada chiusa tra Giardinetto e Quargnento, a causa del fango sulla carreggiata.

FORTI TEMPORALI IN VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA, ALLAGAMENTI TRA LE PROVINCE DI VENEZIA E TREVISO - Forti temporali, accompagnati da grandine e colpi di vento si sono abbattuti in molte province del Veneto. A Venezia il forte vento ha alzato onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. In provincia di Treviso la situazione più difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno mandato in tilt la rete idrica soprattutto nella zona di Cornuda, con allagamenti a case, negozi e l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. Situazione critica anche a Castelfranco: i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere due automobilisti in difficoltà. Il primo nel sottopasso del centro commerciale lungo la strada regionale 53. L'auto si è bloccata e l'automobilista è rimasto intrappolato nella vettura. Stessa situazione poco più avanti, in via Forche, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Castelfranco. Anche lì è rimasta incastrata una vettura, in panne a causa del livello dell'acqua, che si è alzato improvvisamente. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Notte difficile inoltre nel veneziano per piogge, allagamenti e tracimazioni, in particolare nel portograrese, noalese e miranese; aSesto al Reghena, in Friuli, il Reghena é tracimato a Mure sulla strada per Cinto, con chiusura delle strade interessate. Particolarmente colpita Noale: molti garage e scantinati sono finiti sott'acqua e parecchie strade si sono allagate: via Cerva e via Ongari sono chiuse al traffico da martedì sera, anche qui il Comune consiglia di stare a casa o muoversi solo in caso di necessità.

Nel frattempo sulle Alpi orientali è tornato a nevicare sin sotto i 1800-2000m.

IN TOSCANA, UMBRIA E MARCHE RISCHIO NUOVI NUBIFRAGI - Anche in Toscana, Umbria e Marche il maltempo desta preoccupazione, dopo i nubifragi e allagamenti che i giorni scorsi hanno colpito in particolare le province di Siena, Arezzo, Perugia, Pesaro e Ancona. Nelle prossime ore sono attesi nuovi rovesci e temporali in movimento da Nordovest verso Sudest, localmente intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento.

PREVISIONI METEO PROSSIME ORE - Rovesci e temporali anche forti al Centro dalla Toscana verso Umbria, Marche, più occasionalmente Lazio; non escluse locali grandinate o nubifragi. Ancora piogge sul Nordest ed Emilia Romagna con neve fin sotto i 2000m; migliora al Nordovest salvo piogge residue su Lombardia orientale, meridionale e Liguria di Levante.

Va meglio al Sud con fenomeni più occasionali, specie su Molise, medio-alta Puglia, Appennino e Campania.