Maltempo, freddo, pioggia e neve previste per oggi sulla Penisola, t

Il vortice di bassa pressione originatosi in seguito all'arrivo sul Mediterraneo di una massa di aria fredda di matrice artica evolve gradualmente verso sudest abbandonando le regioni settentrionali ed entro la prima parte della giornata di lunedì anche le regioni centrali.

Ancora immerso nelle spire del maltempo il meridione dovrà invece affrontare una giornata spiccatamente instabile con rovesci, temporali anche grandinigeni e nevicate in Appennino fino a quote decisamente inusuali per il periodo.



METEO LUNEDÌ:

Nord residua nuvolosità al mattino su basso Veneto ed Emilia Romagna con eventuali ultimi fenomeni sulla Romagna in assorbimento. Dal pomeriggio via via più soleggiato. Bel tempo prevalente sulle altre regioni.



Centro: ancora instabile su Appennino e Adriatico con piogge, rovesci e nevicate fino a quote collinari, in assorbimento a partire dalla Marche nel pomeriggio. Prevalentemente soleggiato sull'area tirrenica.

Sud: giornata instabile con piogge, temporali, grandinate e neve in Appennino dai 900-1200m. Graduale miglioramento dal pomeriggio in Campania e verso sera sulle altre zone.

Temperature in lieve rialzo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, stabili lungo l'Adriatico, in calo al Sud.

Venti forti tra Nord e Nordovest.

Mari molto mossi o agitati.