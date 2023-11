Maltempo in Abruzzo: Allerte Gialle e la Prima Neve, Disagi alla Circolazione

L'Abruzzo rimane in stato di allerta gialla mentre le prime nevicate fanno la loro comparsa, creando disagi alla circolazione e danni. Fortunatamente, finora la regione ha subito solo danni limitati a causa dell'attuale ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia.

Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi, soprattutto sulle strade abruzzesi, e scoperchiamenti dei tetti delle stalle nel comune di Arsita. Squadre della protezione civile, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono mobilitate in vari comuni, tra cui Tagliacozzo, Vasto, Pollutri, Scerni e Casalbordino. In particolare, sulla tratta della Statale 16 all'interno di uno di questi comuni, la circolazione avviene a senso unico alternato per consentire la rimozione degli alberi abbattuti dal vento. La protezione civile invita i cittadini abruzzesi a rispettare le norme di sicurezza, evitando le aree alberate come parchi e cimiteri, dove la caduta di alberi e rami è possibile.

Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, avverte: "Un ulteriore peggioramento è previsto per la prossima domenica, pertanto si raccomanda massima cautela." La regione resta sotto allerta gialla.

Nel frattempo, è arrivata la prima neve in Abruzzo, con il Gran Sasso e la Maiella coperte da un sottile manto bianco. Sulla superstrada A24 sono stati registrati rallentamenti a causa di circa 5 centimetri di neve. Le temperature stanno scendendo verso valori invernali, con la minima a 7 gradi. Durante la notte, diversi danni sono stati segnalati in gran parte della Marsica, con alberi e pali elettrici abbattuti. Nel Comune di Venere, una frazione di Pescina, il tetto di un'abitazione è stato scagliato via dal vento, mentre a Ortucchio sono stati abbattuti diversi alberi secolari.