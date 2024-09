Maltempo in città: strade chiuse, 200 richieste di aiuto e attivazione del Coc

L’amministrazione comunale attiva il Centro Operativo Comunale e le squadre di soccorso, mentre i cittadini segnalano numerosi danni e allagamenti.

Il violento maltempo che si è abbattuto sulla città nelle ultime ore ha causato allagamenti, strade impraticabili e infiltrazioni d’acqua, costringendo il Comune ad attivare il Coc (Centro Operativo Comunale). Le squadre di Polizia locale, personale comunale, protezione civile e società di servizi sono al lavoro da questa mattina per gestire le situazioni più critiche, con particolare attenzione ai sottopassi e ai punti della viabilità maggiormente colpiti dalle precipitazioni. È stato attivato un numero dedicato (085/4283400) per permettere ai cittadini di segnalare le situazioni di emergenza.

Gli interventi sono in corso per bloccare i tratti stradali non praticabili, mettere in sicurezza i sottopassi e risolvere i problemi legati ai tombini ostruiti. Massima cautela è richiesta agli automobilisti, specialmente in prossimità dei sottopassi dotati di impianto semaforico. Sono stati inoltre potenziati i presidi nei pressi delle scuole per agevolare l'uscita degli studenti. Le attività di coordinamento sono seguite sul campo dagli assessori Massimiliano Pignoli e Cristian Orta, insieme al vice sindaco Maria Rita Carota.

Strade chiuse

La Polizia locale ha chiuso diverse strade a causa degli allagamenti: via Caravaggio (una sola carreggiata da via Bernini in direzione nord), via Celommi (fino al lungomare), piazza della Marina, via Cigno, via Piomba, via Spaventa (da via Chiarini e via D’Avalos) e via dei Peligni (da via Socrate a via dei Sabini). Le pattuglie sono presenti anche sulla riviera nord, all'altezza dello stabilimento San Marco, per valutare una possibile chiusura in direzione nord. In tutte queste aree è stato richiesto il supporto della protezione civile, con l’eventuale utilizzo di idrovore. Altre zone sono ancora in fase di monitoraggio per valutare interventi simili.

Vista la prolungata allerta meteo prevista per le prossime 36-48 ore e dopo i sopralluoghi condotti da Pescara Multiservice e dall'assessore Cristian Orta, si è deciso di chiudere tutti i parchi pubblici e la Pineta D’Avalos in via preventiva. Inoltre, a causa delle infiltrazioni riscontrate nell’edificio che ospita il liceo scientifico “Da Vinci”, si è optato per la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Oltre 200 richieste di soccorso

Finora sono state registrate oltre 200 richieste di aiuto per allagamenti, infiltrazioni e altri danni causati dall’acqua. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pescara è stata sommersa dalle segnalazioni provenienti dai comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, dove è stato attivato un proprio Centro Operativo Comunale.

In una scuola elementare, l'acqua ha infiltrato la copertura, rendendo necessario il trasferimento degli alunni in aree non coinvolte e la disattivazione dell’alimentazione elettrica. Situazione analoga in un centro commerciale, dove una porzione dell’area è stata interdetta a causa del probabile danneggiamento della controsoffittatura, saturata dall’acqua.

L'evento meteorologico di queste ultime ore rappresenta una sfida significativa per le autorità locali, impegnate senza sosta nel contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.