Maltempo invade la Penisola,piogge e neve a quote basse, esondazioni in Sicilia

NEVE A BASSA QUOTA IN EMILIA ROMAGNA, FIOCCHI TRA BOLOGNA E MODENA -

La perturbazione che ruota intorno al minimo depressionario spostatosi oggi sul Tirreno centro-meridionale orchestra un fronte in risalita da sudest che raggiunge le regioni nordorientali, dove è ancora attivo un richiamo di aria fredda da est che mantiene molto basse le temperature favorendo nevicate a quote prossime ai 100/200m.

Qualche fiocco al primo mattino si spinge fin tra Bologna e Modena, mentre nevicate più consistenti continuano ad interessare l'Appennino.

Neve anche a San Marino, dove si sono depositati circa 10/15cm di fresca.

NEVE A BASSA QUOTA SULLE REGIONI CENTRALI

Anche sul Centro Italia la situazione è simile, seppur con quota neve leggermente più elevata.

Nevica sulle Marche e sull'Abruzzo dai 300/400m, mentre rovesci di pioggia interessano le zone costiere, soprattutto quelle abruzzesi, dove gli accumuli pluviometrici superano i 30mm dalla mezzanotte.

Anche sulla sponda opposta, versante tirrenico, il tempo risulta molto instabile e sono in corso rovesci sparsi che riescono ad assumere carattere nevoso fino a bassa quota, intorno ai 200m sulla Toscana orientale, a quote superiori sul Lazio ma con fiocchi di neve che alle prime ore del mattino sono temporaneamente riusciti a raggiungere il litorale di Civitavecchia, pur con temperatura di 5°C sopra zero.

ESONDAZIONI IN SICILIA

- Anche e soprattutto le regioni meridionali sono alle prese con il maltempo, vista la vicinanza al minimo di pressione sul medio-basso Tirreno.

Dopo aver colpito la Sicilia con accumuli pluviometrici fino a 75mm sul Catanese il maltempo si è concentrato sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci anche di forte intensità.

Sommati agli accumuli di ieri si raggiungono valori notevoli sull'isola, con punte di 300mm ai piedi dell'Etna.

Per le forti piogge è esondato il torrente Agrò tra Santa Teresa Riva e Sant'Alessio Siculo, mentre un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa a Mascalucia (CT) generando un incendio.

Allagamenti si segnalano a Palermo, dove alcuni alberi sono caduti sulle strade.

Disagi inoltre nel Siracusano, dove per il pericolo di allagamenti sono state chiuse alcune strade della città.

Correnti più miti affluiscono dai quadranti meridionali verso il vortice tirrenico e determinano un innalzamento delle temperature e della quota neve.

Il limite pioggia/neve si è innalzato anche oltre i 1000m sulla dorsale campana, oltre i 1500m su quella calabrese.

METEO PROSSIME ORE

- Al Nord in gran parte nuvoloso ma con fenomeni inizialmente su Nordest ed Emilia Romagna, nevosi a quote basse e a tratti anche in pianura sul Bolognese.

In giornata qualche pioggia in estensione verso ovest al Piemonte, con un po' di neve sulle Alpi occidentali entro sera dai 300/500m.

Al Centro cieli chiusi con piogge e rovesci diffusi, specie sul versante adriatico.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera in Toscana.

Neve in rialzo in giornata a 600/1000m.

Variabile in Sardegna con qualche piovasco.

Al Sud tempo perturbato sulle regioni peninsulari con piogge e temporali più diffusi ed intensi su Calabria, Basilicata e Puglia.

Neve a quote elevate, ma in calo in serata in Sicilia fino a 1000m.