Maltempo sull'Italia, rischio nubifragi devastanti: fino a 400 millimetri di pioggia previsti

Una successione di perturbazioni atlantiche minaccia diverse regioni italiane. Liguria, Toscana e Friuli tra le aree più esposte a precipitazioni eccezionali e possibili criticità idrogeologiche.

L'Italia si prepara ad affrontare una prolungata fase di maltempo, con precipitazioni che in alcune zone potrebbero raggiungere quantitativi particolarmente elevati. Dopo la parentesi caratterizzata da temperature miti e giornate prevalentemente soleggiate, l'arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche determinerà un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche tra martedì 20 e domenica 25 ottobre 2026.

Le ultime proiezioni indicano la possibilità di accumuli pluviometrici superiori ai 200-300 millimetri, con punte che potrebbero raggiungere addirittura i 350-400 millimetri in alcune aree del Friuli Venezia Giulia.

Uno scenario che richiede particolare attenzione soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, dove la persistenza delle precipitazioni potrebbe favorire allagamenti, esondazioni e fenomeni franosi.

Liguria e Toscana tra le regioni maggiormente esposte

La situazione più delicata potrebbe svilupparsi sulla Liguria centro-orientale, in particolare nel tratto compreso tra Genova e La Spezia, dove le correnti umide provenienti dal Mediterraneo incontreranno i rilievi appenninici.

Questo meccanismo, conosciuto come effetto stau, favorisce la formazione di precipitazioni persistenti quando masse d'aria cariche di umidità vengono costrette a sollevarsi lungo i versanti montuosi.

Condizioni analoghe potrebbero interessare il Piemonte settentrionale, la Lombardia, l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con accumuli particolarmente importanti nelle zone montane e pedemontane.

In Friuli, secondo gli scenari previsionali, si potrebbero registrare localmente 350-400 millimetri di pioggia nell'arco dell'intera fase perturbata.

Anche la Toscana figura tra le regioni maggiormente esposte. Le province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia e Grosseto potrebbero essere interessate da precipitazioni intense, con accumuli superiori ai 250-300 millimetri nelle aree appenniniche.

Particolare attenzione anche all'Appennino emiliano, soprattutto sui versanti maggiormente esposti alle correnti umide tirreniche.

Martedì 20 ottobre: primi nubifragi al Nordovest

La fase più intensa del peggioramento inizierà martedì, quando un fronte perturbato raggiungerà il Nordovest italiano.

Fin dal mattino saranno possibili rovesci e temporali su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con fenomeni destinati a intensificarsi durante il pomeriggio.

La situazione potrebbe diventare particolarmente critica sulla Liguria centro-orientale e sull'alta Toscana, dove non si escludono precipitazioni abbondanti concentrate in poche ore.

Nel corso della serata il maltempo raggiungerà anche Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro, le piogge interesseranno inizialmente la Toscana, per poi estendersi a Umbria e Lazio.

Sulla Sardegna sono previsti temporali localmente intensi, mentre al Sud le precipitazioni interesseranno soprattutto la Sicilia orientale e la Calabria ionica.

Sulle Alpi tornerà la neve, con possibili nevicate fino a 1.800-2.000 metri sui settori occidentali.

Mercoledì 21 ottobre: temporali diffusi e mareggiate

Mercoledì il maltempo continuerà a interessare gran parte del Paese.

Al Nord le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle pianure medio-alte, sui rilievi alpini e sulle regioni nordorientali.

Le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare sul Piemonte occidentale e sul Ponente ligure, mentre altrove persisteranno rovesci e temporali.

Al Centro resteranno maggiormente coinvolte le regioni tirreniche, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi su Toscana, Umbria e Lazio.

Al Sud l'instabilità raggiungerà Campania, Calabria, Sicilia settentrionale e Salento.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da venti meridionali sostenuti, con mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate sull'alto Tirreno e lungo la Liguria orientale.

Le temperature inizieranno progressivamente a diminuire.

Giovedì 22 ottobre: miglioramento temporaneo

Giovedì è prevista una parziale attenuazione del maltempo.

Al Nord potranno verificarsi ancora alcune precipitazioni residue sulle regioni nordorientali durante la mattinata, mentre nel pomeriggio le schiarite dovrebbero diventare più ampie.

Al Centro il tempo risulterà generalmente migliore sulle regioni tirreniche, con qualche pioggia ancora possibile lungo il versante adriatico.

Al Sud persisteranno condizioni variabili, con isolati rovesci sulle regioni tirreniche e possibili precipitazioni tra Molise e Puglia nel corso della giornata.

La Sardegna dovrebbe beneficiare di condizioni più stabili.

I venti continueranno a soffiare moderati o forti dai quadranti occidentali e nordoccidentali, mantenendo i mari generalmente molto mossi.

Venerdì 23 ottobre: nuova perturbazione e altre piogge intense

La tregua potrebbe interrompersi già venerdì, quando un nuovo sistema perturbato raggiungerà l'Italia da ovest.

Le precipitazioni torneranno a interessare soprattutto il Nord e le regioni dell'alto Tirreno, con particolare attenzione alla Liguria orientale e alla Toscana.

Nuovi rovesci sono previsti anche sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto, dove le piogge potrebbero risultare localmente intense.

Al Centro il peggioramento inizierà dalla Toscana, per poi estendersi progressivamente a Umbria e Lazio.

Al Sud aumenterà la nuvolosità sulla Sardegna, mentre sulle altre regioni le condizioni dovrebbero rimanere relativamente più stabili.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mentre i venti torneranno a disporsi prevalentemente dai quadranti meridionali.

Weekend 24-25 ottobre: possibile attenuazione, ma resta l'incertezza

Le prospettive per il fine settimana indicano una possibile evoluzione verso condizioni meno perturbate in alcune aree del Paese, anche se il quadro rimane incerto.

Sabato 24 ottobre potrebbero persistere rovesci e temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord si potrebbero registrare maggiori schiarite.

Per domenica 25 ottobre, alcuni scenari suggeriscono un nuovo passaggio instabile, mentre altri indicano un miglioramento più esteso.

Sarà quindi necessario attendere i successivi aggiornamenti per definire con maggiore precisione l'evoluzione meteorologica.

Pericolo allagamenti e frane: perché preoccupano gli accumuli di pioggia

L'aspetto più significativo di questa fase meteorologica non riguarda soltanto l'intensità dei singoli temporali, ma soprattutto la persistenza delle precipitazioni sulle medesime aree.

Quando correnti umide provenienti dal Mediterraneo incontrano le barriere montuose delle Alpi e degli Appennini, possono svilupparsi precipitazioni particolarmente abbondanti.

Il fenomeno può determinare accumuli pluviometrici elevati in intervalli relativamente brevi, aumentando il rischio di ruscellamenti superficiali, innalzamenti dei corsi d'acqua e instabilità dei versanti.

Le aree maggiormente esposte, secondo gli scenari descritti, comprendono:

Liguria: soprattutto il settore tra Genova e La Spezia.

soprattutto il settore tra Genova e La Spezia. Piemonte: aree settentrionali e pedemontane.

aree settentrionali e pedemontane. Lombardia: settori settentrionali e zone prossime ai rilievi.

settori settentrionali e zone prossime ai rilievi. Veneto e Friuli Venezia Giulia: territori alpini e prealpini, con possibili accumuli particolarmente elevati.

territori alpini e prealpini, con possibili accumuli particolarmente elevati. Toscana: province settentrionali, aree appenniniche e alcuni settori costieri.

province settentrionali, aree appenniniche e alcuni settori costieri. Emilia-Romagna: rilievi appenninici, soprattutto quelli esposti alle correnti tirreniche.

rilievi appenninici, soprattutto quelli esposti alle correnti tirreniche. Sardegna, Lazio e Campania: possibili episodi temporaleschi intensi e localizzati.

I valori indicati, compresi tra 200 e 400 millimetri, rappresentano possibili accumuli locali nell'intero periodo considerato e non devono essere interpretati come precipitazioni uniformemente distribuite sulle regioni interessate.

La Protezione Civile e le autorità territoriali potranno individuare eventuali situazioni di rischio attraverso i bollettini ufficiali di allerta.

In particolare, sarà importante seguire l'evoluzione delle precipitazioni nelle zone già vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

L'Italia si prepara dunque a una settimana caratterizzata da ripetuti passaggi perturbati, temporali intensi e possibili criticità, con un'attenzione particolare rivolta alle regioni del Nord e del versante tirrenico.

La distribuzione effettiva delle piogge e gli accumuli più elevati potranno essere definiti con maggiore attendibilità attraverso i prossimi aggiornamenti previsionali.