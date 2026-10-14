Capelli rovinati dopo l’estate, ecco come recuperarli senza commettere questi errori

Sole, salsedine e cloro possono lasciare capelli secchi e sfibrati: dalla maschera al taglio delle punte, ecco come costruire una routine efficace.

Al ritorno dalle vacanze capita spesso di ritrovarsi con capelli secchi, crespi, opachi o sfibrati. Non si tratta soltanto di una sensazione: durante l'estate la chioma viene sottoposta a una combinazione di fattori che può mettere a dura prova la fibra capillare, soprattutto quando alle lunghe giornate sotto il sole si aggiungono salsedine, cloro, vento e lavaggi più frequenti.

I raggi UV, in particolare, possono contribuire all'indebolimento della cheratina, con capelli progressivamente meno elastici e luminosi. Anche il colore può apparire più spento rispetto all'inizio della stagione.

A complicare la situazione intervengono caldo e vento, che favoriscono la disidratazione, mentre i continui bagni al mare o in piscina espongono i capelli a sale e cloro. Questi elementi possono interferire con la cuticola, lo strato più esterno e protettivo del fusto.

Durante le vacanze aumenta spesso anche la frequenza dei lavaggi. Sudore, sabbia, creme solari e bagni portano molte persone a utilizzare lo shampoo praticamente ogni giorno. Se alla maggiore frequenza si aggiungono detergenti troppo aggressivi, il risultato può essere una chioma ancora più secca e difficile da gestire.

Una volta rientrati dalle ferie, quindi, la parola d'ordine è delicatezza. La routine dovrebbe essere scelta in base alle reali condizioni del capello, distinguendo tra necessità di idratazione, nutrimento e trattamenti più intensivi.

Il primo passaggio riguarda la detersione. Sui capelli particolarmente secchi o crespi può essere preferibile utilizzare uno shampoo delicato e idratante, evitando di insistere con prodotti eccessivamente sgrassanti.

Subito dopo entra in gioco il balsamo, da distribuire soprattutto sulle lunghezze e sulle punte. Il suo compito è rendere più semplice districare i capelli e limitare l'effetto crespo. Tra gli ingredienti frequentemente presenti nei prodotti idratanti figurano pantenolo, glicerina e betaina, mentre alcuni oli vegetali vengono utilizzati nelle formulazioni destinate alle lunghezze più secche.

Una o due volte alla settimana può essere inserita nella routine una maschera per capelli, lasciandola agire per il tempo indicato dal prodotto. Rispetto al balsamo quotidiano, rappresenta un trattamento più intensivo per una chioma particolarmente provata dall'estate.

Anche il modo in cui si trattano i capelli dopo il lavaggio può fare la differenza. È preferibile tamponarli delicatamente con l'asciugamano, evitando di strofinarli energicamente quando sono ancora bagnati e quindi maggiormente vulnerabili alla rottura.

Sulle punte possono essere utilizzate piccole quantità di olio, siero o prodotto leave-in, soprattutto quando appaiono secche e difficili da disciplinare.

Attenzione poi al calore. Il phon può essere utilizzato mantenendo una temperatura moderata e una certa distanza dalla chioma. Se si ricorre frequentemente ad asciugacapelli, piastra o altri strumenti caldi, può essere utile applicare preventivamente un termoprotettore.

Dopo l'estate può essere anche il momento giusto per una visita dal parrucchiere. Quando sono presenti doppie punte o estremità molto rovinate, spuntare le lunghezze permette di eliminare la porzione maggiormente compromessa e migliorare immediatamente l'aspetto complessivo della chioma.

Una possibile routine post-vacanze può quindi iniziare districando delicatamente i capelli prima della doccia, proseguire con shampoo delicato e balsamo, prevedere una maschera una o due volte alla settimana e concludersi con asciugatura moderata e trattamento delle punte.

Ci sono però alcuni errori da evitare. Il primo è pensare di poter eliminare ogni residuo di sale o cloro utilizzando shampoo molto aggressivi. Una detersione eccessiva può peggiorare ulteriormente la secchezza.

Da evitare anche una spazzolatura energica dei capelli bagnati, così come l'utilizzo continuo di piastre, ferri e phon alle temperature più elevate. Anche elastici e acconciature eccessivamente strette possono sottoporre a ulteriore stress una fibra già indebolita.

Prudenza inoltre con tinte e decolorazioni immediatamente dopo le vacanze quando le lunghezze appaiono particolarmente compromesse. In questi casi può essere opportuno concedere alla chioma un periodo di recupero prima di sottoporla a nuovi trattamenti chimici.

Un altro errore consiste nel puntare esclusivamente sui prodotti ricostruttivi o proteici. Idratazione, nutrimento e ricostruzione devono essere bilanciati sulla base delle caratteristiche dei capelli: sovraccaricare la routine non significa necessariamente ottenere risultati migliori.

Infine, non tutti i problemi comparsi dopo l'estate possono essere attribuiti semplicemente a sole e mare. Prurito persistente, desquamazione del cuoio capelluto, diradamento evidente o una caduta particolarmente intensa meritano maggiore attenzione e possono rendere opportuno rivolgersi al farmacista o al dermatologo.

Recuperare i capelli dopo l'estate richiede quindi soprattutto costanza e una routine non aggressiva: detersione delicata, idratazione, maschere periodiche, meno calore e una spuntatina alle parti realmente danneggiate possono aiutare la chioma a ritrovare progressivamente un aspetto più ordinato, morbido e luminoso.