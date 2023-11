Manifesti shock di Casapound con il volto di Turetta: «Rieducato, non figlio del patriarcato»

"L'estrema destra attacca le femministe nelle città italiane"

Nella notte scorsa, Casapound ha diffuso centinaia di manifesti e striscioni in molte città italiane con l'immagine di Filippo Turetta, attualmente indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. I manifesti erano accompagnati dalla scritta provocatoria: «Ma quale patriarcato? Questo è il vostro uomo rieducato». Tale frase è chiaramente un attacco diretto alle posizioni della sorella della vittima, Elena Cecchettin, che aveva sottolineato come i femminicidi siano il risultato di una società patriarcale.

Casapound ha rivendicato l'azione tramite un comunicato su Telegram e sul proprio sito, criticando la narrativa sulla "rieducazione" e definendo Turetta come una conseguenza di una società priva di valori ed esempi. Il movimento estremista ha contestato la decostruzione di genere e la deresponsabilizzazione individuale, sostenendo che individui come Turetta sono il risultato di un sistema che non fornisce esempi di coraggio e virtù.

Le reazioni non si sono fatte attendere, con Elena Cecchettin che ha commentato l'accaduto definendolo "spaventoso". Paola Meloni, responsabile dell’associazione Quote Merito Lazio, ha esortato le forze dell'ordine a indagare sull'azione, considerandola provocatoria e lesiva dei diritti delle donne, potenzialmente alimentando tensioni.