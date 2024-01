Marco Marsilio a Pescara: Puntiamo a una Transizione Energetica Sostenibile

Il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato l'impegno per una transizione energetica sostenibile, sottolineando l'importanza di un cambiamento non solo a livello ambientale ma anche sociale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante l'apertura del convegno sulla transizione energetica organizzato dalla GSE Spa, società pubblica sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con le Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d'Italia.

Marsilio ha evidenziato la proliferazione di strumenti finanziari, sia attraverso programmi straordinari che ordinari della programmazione europea e nazionale dei fondi, compresi i Programmi Operativi Regionali (POR) e i Programmi Operativi Nazionali (PON) a valere sui fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ed FSE (Fondo Sociale Europeo). Ha citato i fondi europei in generale, le misure specifiche per l'efficientamento energetico nell'agricoltura all'interno dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e le misure ordinarie del governo.

Il presidente ha sottolineato la necessità di una mappatura chiara delle opportunità offerte da diversi enti pubblici, statali, parastatali e privati, affermando che la collaborazione diretta tra la Regione e la GSE, soprattutto riguardo ai consorzi di bonifica, ha portato a progressi significativi. Ha ringraziato il presidente Arrigoni per l'impegno nella promozione di opportunità per i territori.

Marsilio ha evidenziato il ruolo cruciale dei Comuni e dei consorzi di bonifica nel settore energetico, sottolineando che il recupero dell'efficienza energetica contribuisce a colmare deficit infrastrutturali e migliorare la fornitura di servizi, affrontando situazioni debitorie che spesso mettono in difficoltà l'erogazione dei servizi stessi. Ha concluso annunciando azioni significative nel contesto di project financing per fornire servizi migliori e risolvere alcune problematiche passate.