Mare Agitato: Bagnino in Difficoltà Salvato dalla Capitaneria di Porto

A San Salvo, un assistente bagnanti è stato salvato dalla Capitaneria di Porto dopo essere finito in difficoltà a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Il bagnino, uscito in mare con un pattino, non è riuscito a rientrare e ha lanciato l'allarme.

L'intervento tempestivo della Guardia Costiera, con motovedette inviate da Vasto e Termoli, ha permesso di raggiungere e mettere in salvo il giovane, riportandolo in spiaggia in sicurezza. L'operazione è stata coordinata dagli ufficiali della Capitaneria di Termoli.