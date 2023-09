Marisa Leo uccisa dall'ex, la figlia di 4 anni non sa che la mamma è morta. Lo zio: Come Dirglielo?

In un terribile episodio di femminicidio che ha sconvolto Salemi, Marisa Leo, una 39enne madre, è stata brutalmente uccisa dal suo ex compagno, Angelo Reina, che successivamente ha posto fine alla sua vita. Questo dramma ha lasciato una bambina di soli 4 anni senza madre né padre, ma al momento la piccola non è a conoscenza della tragica verità. Il suo zio, Mauro Leo, ha temporaneamente nascosto la realtà, dicendole che la madre è in viaggio per lavoro, poiché ancora non ha trovato le parole per comunicarle la crudele realtà.

Marisa Leo aveva precedentemente denunciato Reina per stalking, ma le speranze di un epilogo diverso sono state infrante dalla crudele realtà. La famiglia di Marisa aveva ritirato le denunce, sperando in una convivenza pacifica per il bene della loro bambina. Ora, la piccola è stata affidata allo zio e alla sua moglie, che vivono a pochi passi dalla casa dei nonni della bambina, in un gesto d'amore e sostegno in questo momento tragico.

Il Procuratore di Marsala, Fernando Asaro, ha autorizzato l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Marisa Leo, la cui vita è stata spezzata da almeno due o tre colpi di fucile allo stomaco. Le indagini cercano ora di comprendere come Reina, privo di porto d'armi, sia riuscito a reperire le armi che ha usato nel tragico evento.

Marisa Leo, di 39 anni, lavorava nel settore marketing di un'azienda vinicola di Mazara del Vallo ed era una madre amorevole di una bambina di quattro anni. Il suo assassino, Angelo Reina, imprenditore di 42 anni di Valderice, aveva un passato di denunce per stalking nei confronti di Marisa. La donna è stata attirata con l'inganno nelle campagne circostanti, dove è stata uccisa brutalmente.

La comunità di Salemi, insieme a quelle di Mazara e Valderice, è stata scossa dall'atroce femminicidio di Marisa Leo. La 39enne era molto stimata nella sua comunità, sia per il suo lavoro che per il suo impegno in iniziative sociali. Era la responsabile del marketing e delle comunicazioni presso la cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo ed era una delle figure di spicco nel mondo del vino in Sicilia. Nei suoi profili sui social media, traspariva la sua passione per il lavoro che aveva scelto.