Marsilio Annuncia la Nuova Giunta dell'Abruzzo: Quattro Conferme e Tensioni in Seno alla Maggioranza

Marco Marsilio, presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo e esponente di Fratelli d'Italia, ha reso nota la composizione della nuova Giunta regionale durante il primo consiglio regionale della 12ª legislatura, caratterizzata dallo storico bis del centrodestra. Questo annuncio è giunto dopo difficoltà e fibrillazioni all'interno della maggioranza che si sono protratte fino a questa mattina.

Il governatore ha dichiarato l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri regionali, confermando un'azione per allargare il numero di assessori, sottolineando le difficoltà nell'amministrazione dovute all'insufficiente numero di posti disponibili.

Dei sei nuovi assessori nominati, quattro sono conferme della precedente legislatura, mantenendo le stesse deleghe. Tra questi, Emanuele Imprudente della Lega è stato designato vice presidente vicario, assumendo le deleghe all'Agricoltura, Caccia, Pesca, Sistema idrico e Ambiente.

Gli altri cinque assessori includono tre esponenti di Fratelli d'Italia, il partito principale della coalizione con il 24,1% dei voti e otto consiglieri eletti. Mario Quaglieri, il cui elettorato lo ha reso recordman di preferenze con quasi 12mila voti, è stato confermato e si occuperà delle deleghe al Bilancio, Personale, Aree Interne, Sport e Patrimonio. Tiziana Magnacca avrà sotto la sua responsabilità le Attività Produttive, il Turismo e il Lavoro, mentre Umberto D'Annuntiis sarà responsabile dei Lavori Pubblici, delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità. Per Forza Italia, Roberto Santangelo sarà incaricato degli affari sociali, della formazione, dell'istruzione, della ricerca, della scuola, della cultura e dello spettacolo, mentre per la lista del Presidente, l'esterna Nicoletta Verì sarà responsabile della Sanità, essendo già stata assessore uscente per conto della Lega.

Marsilio non ha ancora nominato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, ruolo che, secondo quanto si apprende, spetterebbe a Forza Italia. Tuttavia, ci sono state tensioni in merito alla distribuzione delle posizioni, poiché il partito aveva stretto un patto con la Lega per ottenere un posto in più rispetto ai due offerti. La Lega, dopo aver deciso di entrare in Giunta rinunciando all'appoggio esterno annunciato in precedenza, ha causato ulteriori tensioni all'interno della coalizione di centrodestra.