Marsilio Tour per l'Abruzzo, ma il Sindaco lo Caccia dal Comune: "Fuori la Campagna Elettorale"

Una nuova tensione politica è emersa a Paglieta, dove il sindaco Ernesto Graziani, candidato alle prossime elezioni regionali con il Pd, ha invitato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a lasciare il municipio durante la sua visita istituzionale.

Il presidente Marsilio, da mesi impegnato in visite ufficiali in tutta la regione, si era recato nel comune di Paglieta come parte del suo tour. Tuttavia, Graziani non ha gradito la presenza del presidente, considerandola una forma di comunicazione e propaganda politica non consentita all'interno di un luogo istituzionale.

La situazione ha generato un acceso dibattito tra il centrodestra e il centrosinistra. Durante la visita, oltre a Marsilio, erano presenti l'assessore Nicola Campitelli e Carla Zinni, entrambi candidati con Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali. Graziani ha affermato che Campitelli avrebbe minacciato di ritirare un finanziamento al comune.

Il senatore del Pd, Michele Fina, ha commentato la situazione sottolineando un presunto sistema di favoritismi del centrodestra e accusando Fratelli d'Italia di premiare gli amici a scapito della libertà.

Il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, ha criticato il comportamento del centrodestra abruzzese, definendolo scorretto e affermando che l'Abruzzo non è terra di persone disposte a infrangere le regole per un tornaconto personale.

Nonostante le tensioni, sembra che la controversia si sia risolta in fretta, con il sindaco che ha successivamente accettato di farsi fotografare con il presidente davanti al gonfalone del Comune, sebbene rimanga uno dei pochi sindaci a non indossare la fascia tricolore durante le visite del presidente Marsilio nei comuni abruzzesi.