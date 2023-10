Marsilio il Nuovo Ospedale di Teramo non Può Attendere

In un incontro straordinario del Consiglio comunale di Teramo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha enfatizzato l'importanza di accelerare il processo di realizzazione del nuovo ospedale in città. La questione ha coinvolto anche l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, e il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia.

Marsilio ha sottolineato che la decisione sulla localizzazione del nuovo ospedale rappresenta un tema che va al di là delle divisioni politiche, poiché riguarda direttamente i cittadini. Ha affermato: "Non esiste nessuna polemica politica, la scelta della localizzazione dell'ospedale taglia trasversalmente le forze politiche. E' normale che sia così, perché dove collocare un servizio dentro una città non è una questione di fede."

Il governatore ha poi esortato alla prudenza nella revisione della localizzazione, avvertendo che una nuova fase di progettazione e valutazione potrebbe comportare significativi ritardi: "Decidere di non realizzare la struttura sanitaria a Piano d'Accio e individuare un'altra localizzazione può essere legittimo ma non lo fate a cuor leggero. È evidente che se occorrerà un nuovo progetto, un nuovo studio di fattibilità e l'attivazione di una nuova procedura, tutto questo comporterà molto altro tempo."

Marsilio ha sottolineato l'importanza di prendere decisioni tempestive per evitare la perdita di finanziamenti statali destinati alla costruzione dell'ospedale, per cui è già disponibile un contributo di 122 milioni di euro.

Il presidente ha anche evidenziato che, nonostante le divergenze di opinione sulla posizione dell'ospedale, la verità dei fatti non dovrebbe essere nascosta. Ha dichiarato: "Sostenere oggi che la decisione della Asl di fare l'ospedale a Piano d'Accio, tra le cinque aree indicate, sia sbagliata perché la città lo vuole da un'altra parte - si può fare ma non si può nascondere la verità dei fatti per onestà intellettuale. I tempi si allungano notevolmente e il rischio che ne potrebbe derivare è troppo grande."

Infine, Marsilio ha ricordato gli sforzi compiuti negli anni precedenti per chiudere progetti ospedalieri e ha sottolineato l'importanza di agire rapidamente in questa fase, tenendo conto del ritardo che l'Abruzzo aveva accumulato negli ultimi 25 anni nella presentazione di progetti per nuovi ospedali.