Masci non Cede: "La nuova Pescara Dovrà Chiamarsi 'Pescara'"

Nel corso dell'assemblea costitutiva per la creazione della nuova Pescara, tenutasi nella sala consiliare del Comune di Pescara, si è verificato un acceso scontro riguardo alla scelta del nome. I consiglieri provenienti da Montesilvano e Spoltore hanno bloccato un emendamento che proponeva di mantenere la denominazione "Pescara".

Alcuni consiglieri hanno argomentato che mantenere il nome "Pescara" avrebbe rappresentato un'incorporazione piuttosto che una fusione, e ciò sarebbe stato disrispettoso nei confronti dei territori di Montesilvano e Spoltore, costringendoli a subire un'annessione anziché partecipare a una vera fusione.

Il sindaco Masci ha enfatizzato che il nome non poteva che essere "Pescara", facendo riferimento a precedenti casi in cui centri come San Silvestro o Villa del Fuoco avevano concentrato il proprio nome su Pescara.

Il Presidente della Commissione Statuto, Enzo Fidanza, ha sottolineato che conservare il nome "Pescara" a discapito di Montesilvano e Spoltore sarebbe stato incostituzionale. Ha anche chiarito che non era obbligatorio, in base alla Legge regionale, modificare la denominazione in "Nuova Pescara", evitando quindi la necessità di coinvolgere nuovamente i cittadini in un nuovo referendum.