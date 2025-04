Mattarella denuncia: “Morti sul lavoro, un’emergenza ignorata da troppi”

Il Presidente della Repubblica richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando l’urgenza di affrontare con decisione il problema delle morti bianche.​

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso profonda preoccupazione per l’atteggiamento di indifferenza che spesso circonda le morti sul lavoro. In un messaggio rivolto al Presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), Mattarella ha definito “intollerabile” la mancanza di attenzione verso queste tragedie, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per garantire condizioni di lavoro sicure.​

Il Capo dello Stato ha evidenziato come ogni incidente mortale rappresenti una sconfitta per l’intera società, richiamando l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza. Ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni, delle imprese e dei lavoratori nel promuovere ambienti di lavoro che rispettino la dignità e la vita delle persone.​

Secondo i dati più recenti, nel 2024 si sono registrati oltre 1.000 decessi legati ad incidenti sul lavoro in Italia, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Le cause principali includono cadute dall’alto, incidenti stradali durante l’orario di lavoro e infortuni legati all’uso di macchinari. Questi numeri evidenziano l’urgenza di interventi concreti e mirati per ridurre il rischio di incidenti.​

L’INAIL ha recentemente lanciato una campagna di sensibilizzazione per promuovere la formazione e l’adozione di buone pratiche nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha annunciato l’introduzione di nuove normative che prevedono sanzioni più severe per le aziende che non rispettano le norme di sicurezza.​

Mattarella ha concluso il suo intervento ribadendo che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta per il Paese. Ha invitato tutti gli attori coinvolti a collaborare attivamente per costruire un futuro in cui il lavoro non sia associato al rischio di perdere la vita.​

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di garantire ambienti lavorativi sicuri e per rinnovare l’impegno verso la prevenzione degli incidenti. Solo attraverso un’azione congiunta e determinata sarà possibile ridurre significativamente il numero delle morti bianche e promuovere una cultura del lavoro che metta al centro la persona.