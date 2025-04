Mattarella e Meloni uniti all’Altare della Patria: messaggio forte sul 25 Aprile

Commemorazione solenne per l’80° anniversario della Liberazione: istituzioni riunite a Roma, Meloni condanna il fascismo, Mattarella prosegue a Genova per onorare la Resistenza.

Celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione: Mattarella e Meloni all’Altare della Patria

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, le massime cariche dello Stato si sono riunite questa mattina a Roma per una cerimonia solenne all’Altare della Patria. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro al Milite Ignoto, accompagnato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e da altre autorità istituzionali, tra cui i Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri .

Successivamente, il Capo dello Stato si è recato a Genova, città simbolo della Resistenza, per partecipare a una cerimonia al cimitero monumentale di Staglieno, dove ha reso omaggio ai caduti partigiani. In programma anche un discorso ufficiale al Teatro Nazionale Ivo Chiesa, seguito dallo spettacolo teatrale “D’Oro – Il sesto senso del partigiano” .

Nel suo messaggio istituzionale, la Premier Meloni ha sottolineato l’importanza di “onorare quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da 77 anni sono incisi nella Costituzione repubblicana”. Ha inoltre affermato che la democrazia si fonda sul “rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà, e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico” .

Le celebrazioni si sono svolte in un clima di tensione politica. Alcuni Comuni hanno annullato le manifestazioni pubbliche in segno di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, come richiesto dal Governo, suscitando polemiche. A Torino, si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e gruppi antagonisti durante una fiaccolata. A Milano, la presenza di movimenti filo-palestinesi ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza .

Nonostante le controversie, la giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini ai cortei organizzati in diverse città italiane, con l’obiettivo di ricordare il significato storico del 25 Aprile e riaffermare i valori di libertà e democrazia conquistati con la Resistenza.