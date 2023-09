Matteo Salvini: "Berlino finanzia ONG per trasportare migranti in Italia e Lagarde vive su Marte"

In un'intervista su "Stasera Italia" su Rete 4, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sollevato polemiche dichiarando che "ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a ONG tedesche per portare i migranti in Italia. E' un fatto". Ha anche criticato la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare i tassi di interesse, definendo la Presidente della BCE, Christine Lagarde, come una persona che "vive su Marte."

Salvini ha espresso preoccupazione riguardo al finanziamento di associazioni da parte di Paesi stranieri, compresi alcuni europei, che contribuiscono al flusso migratorio attraverso missioni navali di alcune ONG. Ha citato il suo processo in corso in cui è coinvolta una nave spagnola finanziata dal comune di Barcellona per portare migranti in Italia come esempio di questa situazione. Ha affermato: "Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal comune di Barcellona per portare migrati in Italia - ha aggiunto - ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a ONG tedesche per portare migranti in Italia. Questo è nei fatti e da italiano mi infastidisce parecchio."

Sulla questione economica, Salvini ha criticato la BCE per l'aumento dei tassi di interesse, sostenendo che ciò avrebbe un impatto negativo sulle famiglie e le imprese. Ha affermato che la BCE "cura l'inflazione ammazzando il paziente" e ha concluso: "Aumentare il costo del denaro è antieconomico, antisociale, antistorico. Questa signora non vive sul pianeta Terra."

Infine, Salvini ha parlato dei futuri scenari politici europei, sottolineando il suo obiettivo di governare l'Europa e affermando che il centrodestra deve prendere in considerazione l'opzione di collaborare con Marine Le Pen e altri partiti sovranisti europei. Ha dichiarato: "Il centrodestra deve decidere se preferisce governare con Macron e i socialisti o preferisce voltare pagina, governando con Salvini, Le Pen e i tedeschi. Tutta la vita con Marine Le Pen."