Maturità, in Abruzzo al via gli esami per 10.622 studenti

Al via questa mattina gli esami di maturità 2023 che in Abruzzo, secondo i dati divulgati dall'Ufficio scolastico regionale nei giorni scorsi, vedono impegnati 10.622 studenti che provengono da ben 587 classi quinte.

Al lavoro ci sono 295 commissioni che si sono riunite lunedì per avviare i lavori preliminari e la sessione plenaria.

I candidati sono 2.297 in provincia dell'Aquila, 3.084 in provincia di Chieti, 3.020 a Pescara e 2.221 a Teramo. Si torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio.